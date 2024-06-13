إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟

في أحيان كثيرة يكون الذهاب لقضاء بعض المصالح الشخصية في البنوك مرهقا بسبب الزحام والانتظار داخل مقراتها، لذا قدّم البنك الأهلي المصري خدمة مهمة وتسهم في توفير الوقت والجهد، ويمكن من خلالها فتح حساب بنكي عبر هاتفك المحمول وأنت في المنزل.

فتح حساب مصرفي إلكتروني

وشرح البنك الأهلي المصري، خدمة فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، وهي خدمة متاحة فقط لأي من الأفراد المصريين 21 عاما فأكثر من خلال هذا الرابط هنا

وحدد البنك الأهلي المصري شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في فتح الحساب الإلكتروني، وهي كالتالي:

- يكون مقيما داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية.

- يستطيع القراءة والكتابة بنفسه ويمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري.

- لا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر.

- هذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب: (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة).

شروط فتح حساب بنكي إلكتروني

وحدد البنك الأهلي شروطا لاستيفاء فتح الحساب الإلكتروني ومن بينها التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، ويوفر البنك الأهلي المصري خيارين وهما:

- زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري وزيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية ويكون لكم حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع.

- وفي حال عدم زيارتكم في اليوم والموعد الذي تم اختياره أو في خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الموعد، سيقوم المصرف بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكن تقديم طلب جديد.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي إلكتروني

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم لفتح حساب بنكي مصرفي.

- إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.

- مراعاة عدم الإفصاح عنه ويتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

- إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).

- إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.