شهادات البنك الأهلي.. كيف تربح 6000 جنيه شهريا؟

تعد شهادات الادخار، أفضل وعاء ادخاري لعملاء البنوك، للحصول على عائد مادي كبير ومضمون شهريًا، حسبما تحدد البنوك نوعية الشهادة وموعد صرف العائد.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

ومن بين شهادات الادخار التي توفر عائدا شهريا، هي الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري، ذات العائد الثابت لمدة عام.

وتوفر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، عائدا شهريا 23.5% يٌصرف شهريًا، وعائدا سنويا 23% يصرف يوميًا، والعائد السنوي 27% يٌصرف بنهاية مٌدة الشهادة، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

الحصول على دخل شهري نحو 6000 جنيه

ترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق دخل شهري يقترب من 6 آلاف جنيه عند شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري.

ويمكن لعملاء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري، استثمار 300 ألف جنيه، وتحقيق عوائد تقترب من 6 آلاف جنيه شهريا، وتحديدا 5800 جنيه، عند شراء الشهادة بعائد 23.5% الذي يصرف شهريًا.

قرار البنك المركزي الأخير

كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.