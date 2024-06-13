يديعوت أحرونوت: تل أبيب تواجه فشلا جديدا من الناحية الاستخباراتية

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن تل أبيب تواجه فشلاً جديدًا من الناحية الاستخباراتية، بعد اقتحام محققين سريين لوحدة عسكرية دون عوائق، وقضاء ثلاث ساعات داخل صفوف جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت: «تظاهر الفريق بأنهم ضباط في القاعدة في معسكر جيلوت دون عوائق، ووصلوا إلى مجمعات العمليات وجمعوا الوثائق، وكان من الممكن أن يتسببوا في أضرار للبنية التحتية والجنود».