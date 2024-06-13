أسرار النمو والنضارة.. كل ما تحتاجه لمعرفة احتياجات نباتاتك من الضوء والماء

هل تبحث عن نباتات تزين منزلك دون الحاجة إلى عناية فائقة.. هل ترغب في معرفة احتياجات نباتاتك من الماء وضوء الشمس لضمان نموها وازدهارها؟ الإجابة تكمن في فهم احتياجاتها الأساسية من ضوء الشمس والماء.

نستعرض لك تفاصيل حاجة نباتاتك من هذين العنصرين الحيويين، ونقدم لك نصائح عملية للعناية بها، وفق ما ذكره حاتم الشيمي مسؤول أحد الأجنحة في معرض الزهور المقام في الدقي، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة».

ضوء الشمس ضروري لنمو النباتات وازدهارها، إذ يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تحول فيها النباتات الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تستخدمها لبناء الأنسجة والنمو.

هل الإضاءة الصناعية تكفي وحدها؟

يُمكن للنباتات أن تنمو تحت الإضاءة الصناعية، لكن لا يمكن لهذه الإضاءة أن تُغني عن ضوء الشمس بشكل كامل، لأن المادة الخضراء في النبات «الكلورفيل» لا تتكون إلا من خلال ضوء الشمس، مهما كانت قوة مصدر الإضاءة الصناعي لا تغني عن الضوء الطبيعي.

لكن احتياجات كل نوع نبات مختلفة، إذ يحتاج كل نوع نبات إلى نسبة معينة من ضوء الشمس.

نباتات تتحمل قلة الإضاءة

- الأجلونيما: من أكثر النباتات تحملًا لقلة الإضاءة.

- البيسليلي: نبات مزهر يتحمل قلة الإضاءة.

- الليمون: يتحمل قلة الإضاءة.

- الكروتون يحتاج إلى الإضاءة بكل أنواعه أشهرها اللولبي.

علامات نقص وزيادة الماء في النباتات

تحتاج جميع النباتات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، لكن كمية الماء التي تحتاجها كل نبات، لكن تختلف علامات نقص الماء في النباتات، عن علامات زيادة الماء في النباتات، فنقص الماء يعرف من خلال ذبول الأوراق، واصفرارها وتساقطها، أما زيادة الماء فتعرف من خلال اصفرار وتساقط الأوراق من الأسفل، وتعفن الجذور.

نصائح لمعرفة احتياجات نباتاتك من الماء

- افحص التربة قبل الري للتأكد من جفافها.

- استخدم إصبعك لقياس رطوبة التربة.

- ري النباتات بانتظام، لكن تجنب الإفراط في الري.