بمكونين فقط.. طريقة صنع سماد طبيعي لزيادة إنتاجية النباتات في المنزل

استغلال شرفات المنازل في الزراعة لا يقتصر على نباتات الزينة التي تمنحنا مظهراً جميلاً وروائح ذكية، بل يمكن أيضاً الاستفادة من أحواض الزراعة في إنتاج مختلف أنواع الفواكه والخضروات مع تغذيتها بأسمدة طبيعية تضمن الحصول على مذاق طبيعي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وفي السطور التالية نستعرض بعض الطرق لصناعة سماد طبيعي يحفز النباتات على النمو بشكل صحي بعيداً عن الكيماويات.

طريقة صنع سماد طبيعي للنباتات

تحتاج المحاصيل الزراعية إلى أسمدة تغذي التربة وتزيد من خصوبتها كي تحصل على العناصر اللازمة لنموها ونضج الثمار التي تحملها، ووفقاً لموقع «Wiki how» يمكن صنع الأسمدة بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل على النحو التالي:

1. ملعقة كبيرة من الخميرة.

2. ملعقة صغيرة من السكر.

3. لتر من الماء الفاتر.

4. مزج المكونات في وعاء.

5. ترك الخليط في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم.

6. سكب كمية مناسبة من الخليط في التربة.

لماذا يعتبر خليط الخميرة والسكر مفيداً للنباتات؟

تعمل الخميرة على تغذية النباتات بفضل احتوائها على فيتامين «B» ومجموعة من البروتينات والمعادن مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وفقاً لموقع«organic facts» الذي أوضح أن النباتات تستخدم السكر كوقود ضروري لعملية البناء الضوئي ويزيد من نشاط الألياف الدقيقة كما يعزز من نشاط التربة وقدرة الجذور على امتصاص العناصر الغذائية بها، وبالتالي فخليط الخميرة والسكر يعتبر غذاء سحري للنباتات.

بدائل تضمن استغلال النفايات

في حال عدم توافر المكونين السابقين يمكن صنع أسمدة طبيعية من بعض النفايات العضوية التي حددها موقع «Wiki how» في النقاط التالية:

1. سماد الخبز القديم:

لا ترمي الخبز المتعفن بعد اليوم، فبإمكانك الاستفادة منه في صنع غذاء للنباتات التي تزرعها بالمنزل، عن طريق نقعه في الماء لمدة أسبوع حتى يتخمر.

2. سماد اللبن الرائب:

قد يتحول الحليب إلى لبن رائب إذا تُرك لفترة طويلة خارج الثلاجة وفي هذه الحالة قد يكون مذاقه لاذعاً ولا يمكن تناوله، مما يدفع بك إلى التخلص منه في سلة القمامة، لكن هل كنت تعلم أنك إذا سكبته على التربة الزراعية تكون زودتها بكمية كبيرة من الكالسيوم المفيد للنباتات التي تزرعها؟.

3. سماد روث الدجاج:

عند إعداد الدجاجة للطهي تتخلص ربة المنزل من الفضلات بداخلها، لذلك ينصح بعدم إلقائها في القمامة والاستفادة منها في الزراعة عن طريق دفنها في التربة لتزويدها بالأملاح المعدنية والبروتينات اللازمة لنمو النباتات.