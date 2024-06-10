معلومات عن التيبس الرمي للأضحية.. «اللحمة هتفضل طازجة»

اقترب عيد الأضحى 2024، فلم يتبق عليه سوى 5 أيام، وخلال تلك الفترة يستغل المسلمون العشر الأوائل من ذي الحجة في التقرب إلى الله بالإكثار من الذكر والصيام، والتكبير والتهليل، وبعدها يبدأ المسلمون شعيرة ذبح الأضحية عقب أداء صلاة عيد الأضحى.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» جميع التفاصيل المتعلقة بالأضحية، والتي تشمل التعامل مع الأضاحي قبل وأثناء وبعد الذبح وتعبئة وحفظ وتخزين اللحوم، وفقا لتعليمات وإرشادات مديرية الطبي البيطري بالقاهرة، والتي قدمها الدكتور شحاتة شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية سابقًا.

وتنصح مديرية الطب البيطري بضرورة هدوء الحيوان قبل الذبح، وتقليل إجهاده لفترة تترواح على الأقل من 12 إلى 24 ساعة، إذ تساهم عملية هدوء الحيوان في الآتي:

1- التطور الكامل للحموضة واستعادة الحيوان لحالته الطبيعية.

2- تجنب اللون الداكن للحوم بعد الذبح نتيجة الإجهاد.

3- خفض الأعداد البكيرية بالأمعاء والإقلال من التعفن العظمي.

4- استعادة الوزن الناقص والتطور الكامل للتيبس الرمي.

5- إنتاج لحوم ذات جودة عالية.

6- تصويم الحيوان عن الأكل ويفضل شرب الماء فقط قبل الذبح بفترة كافية، ويؤدي ذلك إلى:

- هبوط تركيز الأس الأيدروجيني.

- تقليل تلوث الذبيحة أثناء الذبح.

- سهولة عملية التجويف والسلخ للحيوان عند الذبح.

- تقليل أعداد البكتيريا بالأمعاء.

تعليمات يجب مراعاتها خلال ذبح الأضحية

وخلال ذبح الحيوان الحي لا بد أن يتوفر شرطان أساسيان وهما:

- أن يذبح الحيوان بسرعة دون تعرضه إلى ألم جسماني أو قسوة لا مبرر لهما.

- أن تكون طريقة الذبح كفيلة بنزف دم الحيوان نزفًا جيدًا حتى لا يتطرق الفساد إلى لحومه بسرعة لأن الدماء بيئة جيدة لنمو ميكروبات التعفن وتكاثرها.

كيفية التعامل مع لحم الحيوان بعد ذبحه

تنصح مديرية الطب البيطري باتباع النصائح التالية للتعامل مع اللحوم بعد ذبحها مباشرة:

- ممنوع التعبئة للحوم مباشرة بعد الذبح والتقطيع.

- ممنوع التخزين بالثلاجة أو الفريزر مباشرة بعد تقطيع اللحوم.

- ممنوع وضع اللحوم في الأكياس مباشرة بعد التقطيع.

- لا يتم تسوية اللحوم بعد الذبح مباشرة لأنه يتم قطع ظاهرة «التيبس الرمي»، ويفضل تعبئة اللحوم على الأقل بعد 6 ساعات أو أكثر من الذبح بشرط وضع اللحمة تحت المراوح أو التكييف حتى تتم ظاهرة التيبس الرمي بصورة جيدة.

ما ظاهرة التيبس الرمي للحوم؟

هي ظاهرة تحدث للحوم بعد ذبح الحيوان، وهي عبارة عن مجموعة تفاعلات لا إرادية، تبدأ بانقباضات في لحوم الذبيحة واستنفاذ إنزيمات الأكسدة، وتبدأ بتكون حمض اللاكتيك وحمض الفورميك وفوسفات البوتاسيوم الناتج من تكسير الجليكوجين.

أهمية عمليه التيبس الرمي؟

- تؤدي عملية التيبس الرمي إلى أن تصبح اللحوم طازجة.

- تحافظ على اللحوم من الفساد لمدة طويلة.

- تؤدي إلى طراوة اللحوم، وأن تكون ذات طعم جيد وجودة عالية لأنه ينتج عن التيبس الرمي عملية إنضاج اللحوم، لتحول الأنسجة الخشنة والأنسجة الضامة لأنسجة طرية.

- يمنع الوسط الحمضي في مرحلة التيبس الرمي يمنع نمو البكتيريا وقتلها أيضا.