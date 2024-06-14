محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه كريم

احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بعيد ميلاد شقيقه كريم.

ونشر محمد عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقه كريم محمود عبدالعزيز معلقًا: «14 يونيو عيد ميلاد ابني البكرى وأخي الصغير وصاحبي، الرجولة والجدعنة كلها، ربنا يخليك ليَّ ويكرمك ويفرح قلبك ودايمًا في نجاح ومن نجاح لنجاح يا حبيبي».

فيلم «بيت الروبي»

وحقق كريم محمود عبدالعزيز مؤخرا نجاح كبير بفيلم «بيت الروبي»وشاركة في البطولة نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.