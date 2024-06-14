سعر تذكرة الحديقة الدولية في عيد الأضحى 2024.. اعرف مواعيد العمل

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أن الحدائق والمتنزهات المتخصصة على مستوى محافظة القاهرة مفتوحة للجمهورعلى مدار أيام عيد الأضحى 2024 في محافظة القاهرة، مع تقديم كل الخدمات للزوار وتوفير كل وسائل الترفيه داخل الحديقة، مشيرا إلى أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، فضلا عن التأكد من تواجد الإسعافات والاستعدادت الطبية للتعامل مع أى طارئ .

سعر تذكرة الحديقة الدولية

وأضاف سلطان لـ«الوطن» أن سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية 20 جنيهًا للفرد، وهي في متناول الجمهور، فيما يبلع سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات لعدد آخر من الحدائق مستوى ثان لمراعاة طبيعة كل منطقة، ومنها حديقة ابن سندر في منشية البكري وأم كلثوم بالقاهرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، إلى أنه سيتم الحفاظ على المظهر الجمالي للحدائق من خلال توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء والالتزام بالأماكن المخصصة لها.

مساحة الحديقة الدولية

وأوضح أن الحديقة الدولية تقع على 55 فدانًا خضراء، و20 جناحا للدول العربية والأسيوية والأوربية وأمريكا اللاتينية، وتمتاز بالأشجار والزهور النادرة وبها أنشطة ثقافية وترفيهية، وتضم حديقة حيوان، بالإضافة إلى الساحر والأراجوز وبيت الرعب وسينما ثري دي، من أجل خدمة كل الأعمار، مناشدا كل زوار الحديقة بالالتزام بالتعليمات والحفاظ على النباتات والمكان.