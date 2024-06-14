إجراء حكومى لمواجهة مخالفات البناء أيام عيد الأضحى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه غير مسموح بأي مخالفات بناء جديدة خلال فترة الأضحى المبارك، وأن هناك متابعات مستمرة من وحدات المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة للتعامل السريع معها، من الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

مواجهة المخالفات أيام عيد الأضحى

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الوحدات المحلية تقوم بالمرور المستمر على مدار أيام عيد الأضحى لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتوبير أو البناء، لافتا إلى إزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فرض سيادة القانون

وأكد أن أي مخالفات تواجه بمنتهى الردع والحسم، وتوجد تعليمات لرؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية مع محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية اتخذت حزمة من الاجراءات ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك من أجل تقديم خدمات مناسبة للمواطنين وإزالة أي معوقات.