«نظافة القاهرة» تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن أجهزة الهيئة مستعدة لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لرفع القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين، مؤكدا أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين على مدار أيام العيد للتفاعل السريع مع أي شكاوى على مستوى القاهرة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تتلقى أى شكاوى على أرقام 26843759 وأيضا الخط الساخن 15264 ويمكن للمواطنين في حالة وجود أي مخلفات بناء أو رتش التواصل مع الأرقام المذكورة حتى تتعامل الهيئة مع تلك المخلفات بشكل سريع.

التركيز في أعمال النظافة على محيط ساحات صلاة عيد الأضحى

وأوضح رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تم التركيز في أعمال النظافة على محيط ساحات صلاة عيد الأضحى، والانتهاء من إجراء تهذيب الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة لهيئة النظافة لاستقبال الزائرين على مدار أيام العيد وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.