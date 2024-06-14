«سفرة عيد الأضحى بكيلو لحمة».. 3 أصناف متنوعة بتركات جديدة

يشتهر عيد الأضحى بوصفات اللحوم المختلفة خاصة الفتة بالصلصة، لذا ترغب السيدات في تجديد السفرة وطهي أنواع مختلفة من المأكولات أيام العيد تحتوي على أصناف متنوعة من كباب حلة بالبطاطس، فاهيتا لحمة، وطاجن لسان عصفور باللحمة، في وقت قياسي وبمقادير بسيطة.

وأوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc sofra» وصفات مختلفة يمكن إعدادها باستخدام كيلو لحم.

كباب حلة بالبطاطس

المقادير:

ربع كيلو لحم مكعبات صغيرة.

ربع كيلو بصل جوليان.

فص ثوم صغير مفروم.

نصف كوب بطاطس مكعبات متوسطة.

مكعب مرقة لحم.

ملح.

فلفل أسود.

رشة بسيطة حبهان مطحون.

فص صغير من المستكة.

عود صغير من القرفة.

معلقة سمنة.

بهارات لحمة.

طريقة عمل كباب حلة بالبطاطس

تبدأ الخطوة الأولى بتحمير مكعبات البطاطس في الزيت.

يشوح اللحم في السمن ويتبل بالملح والفلفل والتوابل، وبعدها يضاف البصل والثوم والمرق ثم يغطى، ويترك حتى تنضج اللحمة بنسبة 70%، ثم تضاف البطاطس وتترك حتى تنضج المكونات.

مقادير فاهيتا لحمة

ربع كيلو من اللحمة المقطعة شاورما.

صويا صوص.

عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

بصلة جوليان.

زيت.

شطة بودرة أو بابريكا.

ثوم مفروم.

فلفل ألوان جوليان.

كزبرة خضراء مفرومة.

ماء حسب الاحتياج.

- للتقديم

خبز تورتيلا.

كريمة حامضة.

طريقة عمل فاهيتا لحمة

في طاسة على النار، توضع ملعقة من الزيت، ثم تُضاف مكعبات اللحمة مع البهارات والملح والفلفل الأسود والشطة، وتشوح لمدة دقيقتين، ثم يضاف البصل حتى يذبل، ويضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم وعصير الليمون والصويا صوص والكزبرة الخضراء، وتقلب جيدًا وتترك حتى تنضج.

طاجن لسان عصفور باللحمة

المقادير:

لسان عصفور محمص ومسلوق.

ربع كيلو لحم كباب حلة مسلوق.

بصل مبشور.

ثوم مفروم.

كرات قطع مكعبات صغيرة.

صلصة طماطم.

سكر.

مرقة.

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم.

جوزة الطيب.

بابريكا.

مستكة.

لوز محمص.

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة