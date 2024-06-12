5 طرق فعالة للتغلب على حر الصيف أثناء النوم.. وداعا للأرق

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحصول على قسط كافٍ من النوم دون أرق أمراً بالغ الصعوبة لدى كثيرٍ من الناس، ما يسبب لهم مزيدا من الضغوط العصبية بسبب الحرمان من النوم.

ويزداد الأمر سوءًا عندما يحاول البعض أخذ قيلولة نهارا للتغلب على شعور الكسل والخمول، وفي السطور التالية نستعرض بعض الطريق التي تساعدك في الحصول على نومٍ عميق دون مزيدٍ من التعرق.

طرق فعالة للتغلب على الحر عند النوم

كلما حاولت النوم في ساعات الليل وجدت نفسك تتململ في الفراش متقلبا على جنبيك فلا يستطيع الجسم مع هذه الحالة أن يحصل على قدرٍ من الراحة، لكن لحسن الحظ هناك بعض الطرق الفعالة في حل تلك المشكلة وفقاً لمجلة «Express» التي حددتها فيما يلي:

1. اختيار أغطية فراش مناسبة

الملابس وأغطية الفراش القطنية تساعد على امتصاص العرق خلال ساعات النوم، فلا يشعر الشخص بحرارة الجو، لذلك يعتبر فحص السرير قبل الاستلقاء عليه أمرا ضروريا يساعد على رفع جودة النوم.

2. الجوارب الباردة

برد جواربك باستخدام المياه المثلجة، لأن هذه الحيلة تساعد جسمك على تنظيم درجة حرارته الداخلية وتسريع عملية تبخر العرق والتخلص منه، بما يضمن عدم الانقطاع عن النوم.

3. قربة مثلجة على الجبين

وسيلة بسيطة للتغلب على الحر الشديد، تتمثل في هي وضع المياه المثلجة داخل قربة الاحتفاظ بالمياه، وتركها فوق الجبين لبضع دقائق، فهذا يساعد في تبريد الجسم بشكل كبير.

4. اختيار وضعية النوم

يعتبر النوم على الجانب حلا مثاليا للتغلب على حر الصيف، لأن مقدار التلامس بين المرتبة وجسمك يكون أصغر في هذه الحالة، على عكس النوم على الظهر الذي لا يسمح لجزء كبير من الجسم أن يحصل على هواء بارد من المروحة أو التكييف في أثناء النوم.

5. لا تفكر في الأمر كثيرا

إذا لم تتمكن من النوم فور وضع رأسك على الوسادة، فلا تعتبر الأمر بذلك السوء الذي عادةً ما يصوره لك عقلك، بل كل ما ينبغي عليك فعله هو الاسترخاء وعدم إجهاد الذهن بالتفكير ولا بالغضب من ارتفاع درجات الحرارة.