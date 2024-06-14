«الإسكان»: إيقاف وإزالة مخالفات بناء في 4 مدن جديدة.. واستمرار الحملات أيام العيد

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء في مناطق مختلفة بتلك المدن.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل بحسم مع أي محاولة لارتكاب مخالفة بناء خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة المرور اليومي من مسؤولي الأحياء لضبط أي مخالفة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالات فورية للمخالفات وإجراءات قانونية ضد مرتكبيها

وفي هذا الإطار، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه رصد مخالفة زيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 146 في الحي الخامس عقد ثاني وعلى الفور تمت الإزالة، بالإضافة إلى رصد زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح وعمل «ستوديوهات» بالقطعة رقم 92 الحي الأول المجاورة الأولى، وعلى الفور تمت الإزالة، كما أفاد بإغلاق مغسلة سيارات بحي البشاير لمخالفة اشتراطات التراخيص.

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يحذر من الإقدام على حالات البناء المخالف

وحذر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام الإجازات، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وفي مدينة الشروق، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية في المهد، وتمثلت المخالفات في الشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح والبدروم بالمخالفة لتراخيص البناء، إذ جرى إزالة حوائط مباني بعقارين بالحيين الثالث والرابع، وكذا إزالة شدة خشبية بعقار بالحي الأول شرق، وإزالة حوائط في البدروم بعقار بالحي الثانى، والتحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية في مدينة الشيخ زايد

وأعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إزالة روف مخالف بالقطعة 117 أ بيت الوطن، لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة، وسحب كل من القطعة 112أ والقطعة 69 c في بيت الوطن.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، قال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، تمكن من إيقاف محاولة بناء وإزالة لشدة سقف وأعمدة على سطح قطعة الأرض رقم 182 بالمجاورة 5 بالحي السكني الأول بالمدينة للزيادة عن النسبة البنائية المسموح بها.