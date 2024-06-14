كيف تستعد الغرفة التجارية بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟

تستعد الغرفة التجارية بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى 2024، بالتنسيق مع الجهات الخدمية وغرفة العمليات بديوان المحافظة، ومديريات التموين لمتابعة الموقف على مدار أيام العيد.

حددت الغرفة التجارية بالجيزة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها خلال أيام العيد ومنها معروض وفير من السلع الأساسية واللحوم بأسعار مستقرة بجميع الأسواق المحلية بمحافظة الجيزة.

ضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية

أشاد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لتحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال تلك الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وقامت الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات، كما قامت بضخ 275 ألف طن من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كالسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت الي 30%، وبدورها قامت وزارة الزراعة بتوفير 200 سلعة أساسية في خدمة المواطن من خلال 270 منفذا تابعا لها وذلك بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة والسلاسل التجارية الكبرى من حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد، بما يساهم في تحقيق إتاحة لكافة السلع الأساسية ويحافظ على استقرار الأسعار.

حصص إضافية من الدقيق

وفي اطار متابعة عمل المخابز والمنافذ التموينية كشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن بدء تخصيص حصص إضافية من الدقيق بما لا يقل عن حصة 3 أيام لكل مخبز لضمان استمرار المخابز في إنتاج الخبز طوال أيام العيد لافتاً إلى توجيه البدالين التموينين بصرف المقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة .

أكد الشاهد أن أسواق الجملة بمحافظة الجيزة ستعمل بانتظام خلال أيام العيد على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد أسواق التجزئة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

ضخ السلع خلال أيام عيد الأضحى

أشار الشاهد إلى أن الغرفة ستتابع الموقف اليومي لضخ السلع خلال أيام عيد الأضحى وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة مع تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

شدد الشاهد على أن الغرفة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار أو عمليات حجب تداول السلع بالأسواق.