محافظة القاهرة تشدد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم في عيد الأضحى

أصدرت محافظة القاهرة، تعليمات للأحياء والجهات المختصة وشرطة المرافق بالتصدى لظاهرة إشغال الأرصفة، لتمكين المشاة من استخدامها وعدم السير فى نهر الطريق وتعرضهم للمخاطر، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع التالفة، خصوصا في التقاطعات المهمة والإشارات، وضبط مصانع وورش ومحلات المتاجرة فى ألعاب المفرقعات من «بمب» وصواريخ أطفال.

منع إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع

وأشارت المحافظة، فى تقرير لها، إلى أهمية تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بشأن النظافة والبيئة لحماية العاصمة من أخطار التلوث، خاصة ما يتعلق بذبح الأضاحى وإقامة شوادر بيع الأضاحى بالشوارع والميادين.

مكافحة مكبرات الصوت

أوضح التقرير، أهمية مكافحة ظاهرة الإزعاج من مكبرات الصوت، لعدم تكدير راحة المواطنين، والمتابعة المستمرة لحالة الإنارة العامة بشوارع العاصمة والإخطار الفورى عن الأعطال ومتابعة إصلاحها، والتشديد على متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء والالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، على مدار أيام العيد فى المواعيد المقررة لذلك.

وشددت المحافظة، على أهمية التواجد الميدانى من قبل المسئولين والجهات المختصة لمواجهة كل المشكلات المتوقعة، خاصة فى المرافق العامة من مياه وصرف صحى وإنارة، والعمل على منع حدوث المخالفات قبل ارتكابها أو إزالة الإشغالات أولا بأول بهدوء واتزان يتناسب مع المناسبة الدينية.