دعاء يوم التروية لغير الحاج.. «اللهم ارونا من أنهار الجنة»

دعاء يوم التروية لغير الحاج، من الأمور التي تشغل بال كثير من المسلمين ويحرصون على ترديده على مدار هذا اليوم، إذ يعد من الأيام المباركة التي يسعى الأشخاص إلى استغلالها بالشكل السليم، وذلك من خلال الاجتهاد في العبادة وأداء الأفعال كافة التي تساهم في التقرب من الله سبحانه وتعالى.

دعاء يوم التروية لغير الحاج

والدعاء من العبادات المستحبة في كل وقت لا سيما في الأيام المباركة، لذا يهتم المسلمون بالإكثار من الدعاء ومعرفة دعاء يوم التروية لغير الحاج، وأنّ يطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما يرغبون فيه من خير الدنيا والآخرة، خاصة أنّ احتمالية استجابة الدعاء في يوم التروية تكون أكبر من غيرها من الأيام.

وهناك كثير من الأدعية يستحب ترديدها ضمن دعاء يوم التروية لغير الحاج، ومنها على سبيل المثال:

- «اللهم في ثامن يوم من أيام ذي الحجة الفضيل لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضیلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفیت مرضانا».

- «اللهم في يوم التّروية وفي هذه الأيّام المباركات، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيا ربّ لك الحمد كلّه، أنت القابض وأنت الباسط، وأنت الهادي والمعطي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك، وفضلك ورزقك، اللهم أدم علينا نعيمك».

دعاء يوم التروية لغير الحاج المستحب

ومن جهته، قال عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق بلجنة الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لم ترد صيغة معينة لدعاء يوم التروية لغير الحاج، لكن هناك بعض الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها كالتالي:

- «اللهم يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، اللهم مع هذه النّفحات الطّيبة من ساعات التروية التي أكرمتنا ببلوغها، أسألك أن تُصلح لي شأني كُلّه، اللهم اقسم لي الخير حيثُ كان، واصرف عنّي الشّر والشّرور والعِصيان».

- «اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد نبيك الكريم»

وبعيدا دعاء يوم التروية لغير الحاج، قال لاشين أن هناك الكثير من العبادات التي يمكن أن يتبعها غير الحاج في هذا اليوم، كالصيام وقراءة القرآن والذكر والإكثار من الصلاة على النبي الكريم.