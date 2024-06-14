أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14-6-2024.. الكندوز يبدأ من 385 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية ومحال الجزارة، وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء 411.5 جنيه بمختلف، وترصد «الوطن» أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء (البتلو) اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) حوالي 411.50 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو (بعظم) بحوالي 377.81 جنيه.

أسعار اللحم الكندوز بمختلف أنواعه

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز بحوالي 384.69 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بحوالي 337 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 374.67 جنيه.

أسعار اللحم الضأن بمختلف أنواعه

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بنحو حوالي 407.19 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم بحوالي 386.81 جنيه.