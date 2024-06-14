يوم التروية في الحج.. أهم الأعمال المستحبة والمناسك

يوم التروية في الحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو من الأيام التي لها فضل كبير، لأنه اليوم الذي يسبق يومي عرفة والحج الأعظم، وسمي بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ، لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى.

يوم التروية في الحج

وذكرت دارالإفتاء، في فتوى عبر الموقع الرسمي، أن يوم التروية في الحج يتضمن كثير من الأعمال والمناسك، منها أن الحاجّ يذهب المفرد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يحرم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويستحب للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.

وتابعت الإفتاء، حديثها عن أعمال يوم التروية في الحج أن الحاج يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة، لافتة إلى أنه يجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.

ماذا يفعل الحاج في يوم التروية؟

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن يوم التروية في الحج، أنه يسن للحاج أن يذهب يوم التروية إلى منى في الضحى، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع قصر الصلاة الرباعية فقط وبدون جَمْعٍ، ويبيت فيها ليلة عرفة، ثم يصلي فيها الفجر وينطلق إلى عرفة في الضحى أيضًا، فإن فَعَلَ خِلَافَ هذا وذهب إلى عرفة مِن يوم الثامن خوفًا مِن الزحام فقد ترك مستحبًّا ولا شيء عليه وحجه صحيحٌ.