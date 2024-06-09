تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

يعيش جمهور الساحرة المستديرة، حالة من الترقب والانتظار لمباراة مصر وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويسعى خلالها «الفراعنة» لاقتناص 3 نقاط جديدة، للاستمرار بصدارة المجموعة الأولى للتصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

ووسط ترقب الجمهور لانطلاق صافرة المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية ملعب 24 سبتمبر، ويبحث عن القنوات الناقلة، لمتابعة مباراة مصر وغينيا بيساو، التي يسعى خلالها الفراعنة لاقتناص 3 نقاط جديدة.

وتأتي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو، منها مشفرة ومنها مجانية، إذ تذاع المباراة على قنوات SSC SPORT وقناة SSC SPORT 1 HD، فضلًا عن قنوات "أون تايم سبورت" التي حرصت على بث مباريات منتخب الفراعنة، لإتاحة الفرصة لعشاق الساحرة المستديرة في تشجيع منتخبهم من خلف الشاشات.

تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

بينما تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الجودة: HD

صدارة المجموعة

ويتطلع منتخب مصر للاستمرار على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، على أمل التقدم نحو تحقيق حلم المونديال، بعدما غاب الفراعنة عن النسخة الماضية في قطر 2022.