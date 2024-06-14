دعاء تاسع ليالي ذي الحجة.. «اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي»

دعاء تاسع ليالي ذي الحجة من الأمور التي يهتم بها الكثير من المسلمين، فالليلة التاسعة من شهر ذي الحجة، ليلة يوم عرفات، وهو من خير أيام العام، ينتظره ملايين المسلمين حتى يغتنموا فضله، ويحرصوا منذ ساعاته الأولى، على الاجتهاد في العبادة بكل أشكالها المختلفة، كالدعاء والصيام والصلاة وغيره.

دعاء تاسع ليالي ذي الحجة

كانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه على المسلم استغلال يوم وليلة عرفات في التقرب من الله سبحانه وتعالى، والتكفير عن ذنوبه من خلال الاجتهاد في أشكال العبادة المختلفة، لاسيما الدعاء، بالتالي ترديد دعاء تاسع ليالي ذي الحجة من الأمور المستحبة في هذه الليلة.

وأوضحت «الإفتاء المصرية»، أن هناك أكثر دعاء يأتي ضمن دعاء تاسع ليالي ذي الحجة، منها على سبيل المثال:

- يا رب، في يوم عرفة المبارك، اغفر لي ذنوبي، وكفر عني سيئاتي، وتقبل مني صالح أعمالي، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم في هذا اليوم الفضيل، اجعل لي نصيبًا من رحمتك، وارزقني الرضا بما قسمت لي، واجعلني من المقبولين عندك، والمرحومين بفضلك.

دعاء تاسع ليالي ذي الحجة المستحب

أشارت الدار، إلى أن يوم عرفات من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، بالتالي لابد أن يستغل المسلمين هذا اليوم، في ترديد دعاء تاسع ليالي ذي الحجة، وأن يسألوا الله بكل ما يرغبون من خير الدنيا والآخرة، لأنفسهم وأهلهم وأحبائهم.

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء تاسع ليالي ذي الحجة:

- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

- رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.