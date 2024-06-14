توفير التذاكر بنفس اليوم.. إجراءات مهمة من السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى

اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة من الإجراءات لمواجهة الازدحام على التذاكر والقطارات للسفر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، تمثلت في إتاحة حجز تذاكر السفر في نفس يوم السفر، موضحة أنه تم ضخ مجموعة إضافية من القطارات لاستيعاب الطلب المتزايد على التذاكر.

توفير أكثر من منفذ لبيع التذاكر

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن الحجز يكون متاحاً في نفس اليوم السفر من خلال شبابيك التذاكر، وتقرر توفير أكثر من منفذ لبيع التذاكر بالمحطات خاصة المحطات الرئيسية مثل محطة رمسيس ومحطة الجيزة، مشددة على جميع الركاب بضرورة مراجعة بيانات التذاكر قبل السفر.

وأوضحت الهيئة، أنها وفرت مجموعة متنوعة من القطارات الإضافية مثل قطارات التالجو الفاخر والـ VIP، مؤكدة أنها أتاحت الحجز أيضاً إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني أو الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بجميع المحافظات.

مواعيد التشغيل

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، تعميم تعليمات على جميع المحطات وقائدي القطارات بضرورة الالتزام بمواعيد التشغيل كاملة ذهاباً وإياباً، لافته إلى أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل وبعد التشغيل، فضلاً عن استمرار أعمال النظافة بالمحطات.