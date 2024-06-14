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مواعيد قطارات النوبة بين «القاهرة والإسكندرية وأسوان» 

كتب:

كريم روماني
05:17 م | الجمعة 14 يونيو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات النوبة «القاهرة -الإسكندرية أسوان»، موضحة أنها خصصت عدداً من القطارات لخدمة أهالي النوبة تسهيلا عليهم للوصول لمحافظاتهم لقضاء عيد الأضحى المبارك 2024، مؤكدة أن القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات أهالي النوبة، وفق السكة الحديد، وهي كالآتي: 

قطار رقم 2250

- يتم التشغيل بتركيب 14 عربة تحيا مصر.

- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:30.

- يصل إلى أسوان الساعة 5:50.

- مخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية.

- لا يتم صرف التذاكر عليه من المحطات المتوسطة.

قطار رقم 2251

- يتم التشغيل بتركيب 14 عربة تحيا مصر.

- يقوم من أسوان الساعة 18:30.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:50.

- يتم قيام فوارغ قطاري 2250 / 2251 من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب، وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها لا تدخر جهداً لخدمة الجمهور وخاصة في المناسبات والأعياد.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.