تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك.. «اعرف وصل كام»

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.78 جنيه للشراء، و47.64 أسعار ما قبل نهاية التعاملات، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك

ترصد «الوطن» آخر تحديث لسعر الدولار، بعد تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك، وفقا لآخر سعر بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم إلى 47.51 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك مصر 47.51 جنيه للشراء و47.61 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.