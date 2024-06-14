موسم الأضاحي.. سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار في أسواق الماشية والمزارع، بسبب زيادة المعروض في الأسواق بالمحافظات، وهي الساحات المرخصة لبيع الماشية بشكل مستمر طوال العام، وبلغ سعر كيلو العجول البقري قائم 162 جنيهًا للكيلو.

وبحسب شعبة القصابين، يشهد سعر كيلو العجول البقري قائم حالة من الثبات رغم زيادة القوة الشرائية للبقري مقارنة بالجاموسي والخرفان، حيث تلقى اللحوم الحمراء البقري رواجًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في موسم عيد الأضحى الموافق الأحد المقبل.

سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم

ترصد «الوطن» سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم، وكذلك باقي أنواع الأضاحي من الجاموس والخراف 2024 وفق شعبة القصابين وهي كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم البقري الكبير قائم 117 جنيهًا، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن للذكور قائم 168 جنيهًا، وبلغت أسعار الخراف قائم نحو 205 جنيهات للكيلو.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي 205 جنيهات.

- سعر الخروف يتراوح بين 8 حتى 12 ألف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم 215 جنيهًا.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ152 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ148 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم البقري الصغير 168 جنيهًا للكيلو

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو اللحم البقري البرازيلي 330 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 228 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 248 جنيهًا.