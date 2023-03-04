نقيب الفلاحين: انخفاض في أسعار العجول البقري بنحو 2000 جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية والدواجن، تشهد حالة من الانخفاض النسبي خلال الوقت الحالي، نتيجة صيام الإخوة المسيحيين، بالاضافة إلى استيراد الدولة للحوم المجمدة، واستيراد الدواجن البرازيلية المجمدة، ما أدى إلى زيادة كميات اللحوم بالأسواق.

أسعار اللحوم الحمراء

أوضح «أبو صدام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك كمية كبيرة معروضة من اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة والدجاج المستورد والمحلي، ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء على الصعيد المحلي، إذ أن سعر العجل البقري وزن 200 كيلو، انخفض نحو 2000 جنيه، إذ يباع بـ18 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.

وتابع أبو صدام، أن سعر «البقرة الحلابة»، انخفض بمتوسط 4 آلاف جنيه، حيث يتراوح سعرها الآن بين 33 ألف إلى 50 ألف جنيه، بينما كان يتراوح سعرها قبل الانخفاض بين 35 إلى 55 ألفا، فيما انخفض سعر «الجاموسة الحلابة» حوالي 2000 جنيه.

توقعات بزيادة الطلب على اللحوم الحمراء الفترة المقبلة

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن هناك ركود يشهده سوق اللحوم الحمراء، بسبب صيام الأقباط، واعتمادهم على البروتين النباتي، ما أدى إلى تراجع استهلاك وتناقص الكميات المطلوبة من اللحوم الحمراء، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الطلبات مع دخول رمضان وخلال موسم عيد الأضحى، كما أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء إذا ازدادت الكمية المستوردة من الخارج والعكس.