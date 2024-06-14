محافظ الجيزة يتابع سير العمل في منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بالعمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منفذ الوطنية لبيع اللحوم أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية، اليوم الجمعة، والذي يوفر كافة أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

دعم المنافذ والمجمعات الاستهلاكية دوريًا بالسلع واللحوم

وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم، إلى حرص المحافظ خلال جولته على معاينة جودة المعروضات بالمنفذ من لحوم وسلع غذائية، مشيرة إلى وجود تنسيق دوري مع كافه الجهات المعنية ومديرية التموين لدعم كافه المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالسلع واللحوم بشكل دوري لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

جودة المعروضات والأسعار المعلنة

واستمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين المتواجدين في المنفذ، للتعرف على آرائهم عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد محافظ الجيزة أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع، وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتا إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.