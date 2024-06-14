مفاجأة سارة من «الأرصاد» للمواطنين في طقس أول أيام عيد الأضحى

موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد في مختلف مناطق الجمهورية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في إحدى المحافظات، وتكون ذروتها يوم وقفة عيد الأضحى غدا، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلا لدى المواطنين عن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس أول يوم العيد

في هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك تتغير مصادر الكتل الهوائية قليلا، وبالتالي بداية من يوم الأحد، يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات على مناطق من شمال الجمهورية، وهى السواحل الشمالية والوجة البحري ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى، حيث تكون العظمى على القاهرة في أول عيد الأضحى نحو 39 درجة مئوية، بعد تسجيلها 43 درجة مئوية في يومي الجمعة والسبت.

وتابع القياتي، أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية في حدود 30 درجة مئوية، أي أن درجات الحرارة تنخفض بمعدل من 5 إلى 6 درجات عن التي تسجلها اليوم وغدا، أما محافظات الصعيد، تظل تحافظ على درجات الحرارة المرتفعة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد أول يوم عيد الأضحى، وبدخول يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 37 و38 درجة مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة قليلا ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع في درجات الحرارة.

نصائح لتجنب مخاطر الطقس

أشار القياتي، إلى أن بداية من يوم الاثنين، تبدأ محافظات الصعيد تنخفض فيها درجات الحرارة بمعدل طفيف، مقدما عدة نصائح للمواطنين، منها ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، لأنها تسجل أعلى درجات حرارة، وفي حال الخروج تحت أشعة الشمس، يجب ارتداء غطاء للرأس للوقاية منها، ويفضل الخروج بعد غروب الشمس، لأن خلال ساعات الليل تكون درجات الحرارة معتدلة بشكل كبير للغاية على القاهرة ومحافظات الوجة البحري وأيضا محافظات الصعيد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 24 و25 درجة مئوية.