طريقة تنظيف الكوارع مع قدوم عيد الأضحى.. مذاق رائع وجودة مضمونة

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال ربات البيوت على تحضير الأطباق الشهية من لحم الأضحية، ومن بينها الكوارع التي تحتل مكانة مميزة على مائدة العيد، إلا أن تنظيف الكوارع قد يُشكل تحديًا لبعض السيدات، نظرًا لرائحتها وطعمها المميزين اللذان يتطلبان طريقة خاصة؛ لذا نوضح طريقة تنظيف الكوارع للحصول على جودة عالية ومذاق رائع.

طريقة تنظيف الكوارع

وفي إطار توضيح طريقة تنظيف الكوارع يمكن الإشارة إلى أن تنظيف الكوارع يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات لضمان كوارع بجودة عالية وخالية من أي روائح غير مُحببة، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة»، وهي:

مكونات تنظيف الكوارع وتحضيرها

كوارع طازجة

دقيق

ملح

خّل

ماء

سكين حادة

وعاء كبير

خطوات تنظيف الكوارع

وبعد توفير المكونات السابقة، فإن طريقة تنظيف الكوارع تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

1- إزالة الزفارة:

اغسلي الكوارع جيدًا بالماء.

افركي الكوارع بالملح جيدًا من جميع الجهات، واتركيها لمدة 10 دقائق.

اغسلي الكوارع مرة أخرى بالماء للتخلص من الملح.

باستخدام سكين حادة، قشري الكوارع لإزالة الزفارة البيضاء.

يمكنك أيضًا استخدام الدقيق لفرك الكوارع بدلًا من الملح.

2- إزالة الشعر:

ادعكي الكوارع بفرشاة قاسية أو بقطعة من الصوف الخشن لإزالة أي شعر متبقٍ.

يمكنك أيضًا استخدام الشعلة في الموقد لإزالة الشعر بسرعة.

3- إزالة الرائحة:

انقعي الكوارع في ماء ممزوج بالخل لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الكوارع مرة أخرى بالماء.

افركي الكوارع بالليمون لإزالة أي رائحة كريهة.

4- التنظيف النهائي:

اغسلي الكوارع جيدًا بالماء للتأكد من إزالة أي بقايا من الملح أو الدقيق أو الخل أو الليمون.

قطعي الكوارع إلى قطع حسب الرغبة.

الكوارع جاهزة الآن للطهي.

نصائح عند تنظيف الكوارع

وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء تنظيف الكوارع، منها: