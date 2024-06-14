8 علامات لمعرفة أفضل المكسرات في عيد الأضحى 2024.. حيلة سهلة لمعرفة التالفة

يكثر الإقبال على إعداد الحلوى في المنازل لاستقبال عيد الأضحى، وكذلك المخبوزات التي يفضلها كثيرون في الإفطار، وتعد المكسرات وحشوات الحلويات والفواكه المجففة، من أهم الأنواع المستخدمة في الحلوى والمخبوزات.

وتحتوي المكسرات على عناصر غذائية متكاملة من البروتينات والألياف والدهون المفيدة التي تجعلها وجبةً صحيةً، كما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة.

نصائح لشراء المكسرات

عند شراء المكسرات وحشوات الحلويات والفواكه المجففة، ينصح جهاز حماية المستهلك باتباع الإرشادات التالية:

علامات يجب معرفتها عند شراء المكسرات

- يجب أن تكون المكسرات محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من التزنخ أو أي روائح غريبة.

- يجب أن تكون متجانسة في الحجم واللون.

- تجنب تذوق المكسرات والبذور المصابة بفطريات، فغالباً ما تكون سامة وتظهر في شكل بقع صغيرة بلون أخضر أو أسود.

- أفضل طريقة لمعرفة جودة المكسرات والبذور أن تأخذ مجموعة منها بيدك، فإن وجدت لها صوت خشخشة فهي جافة وقديمة.

- يفضل شراء المكسرات والبذور بقشورها.

- يجب التأكد من لونها وأن تكون بأحجام متساوية وغير تالفة أو مكسرة الأطراف ولا يوجد بها أوساخ أو شوائب.

- التأكد من خلوها من العفن الظاهري والحشرات والسوس أو أي أثار دالة عليها كالنخور والثقوب.

- يفضل شراء الأصناف الجافة والتي لم تتعرض للرطوبة، أو وصلت لها المياه حتى لا تكون سهلة التعفن.

أنواع من المكسرات ينصح بتجنب شرائها

- ينصح بعدم شراء المكسرات التي بها ثقوب أو شقوق أو بقع.

- معظم أصناف المكسرات تحتوي على زيوت ثابتة وزيوت طيارة، وسوء حفظها وتخزينها يؤدي إلى تأكسد وتزنخ تلك الزيوت فتظهر عليها روائح التزنخ والتأكسد، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق حاسة الشم وعدم وجود روائح تزنخ أو تأكسد أو روائح غير مقبولة.