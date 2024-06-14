شعبة «الصيدليات»: الدواء سلعة استراتيجية يجب الحفاظ عليها

قال الدكتور حاتم البديوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الصيدليات في مصر تتعرض لتخريب منتهك، مردفا: «عندما يكون هناك 1500 صيدلية فقط، مهددة بالإغلاق وإلغاء ترخيصها، بناء على رغبة أصحابها، فهذا شيء غير طيب، ولابد أن ننتبه».

وأضاف «البديوي»، خلال مداخلة ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وخطوط حمراء، أسفل تداول الدواء في مصر، ولا يوجد مكان يسمح له بتداول الدواء في مصر سوى الصيدلية، وبناء عليه يجب الحفاظ عليها.