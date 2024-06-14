سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك، فيما وصل إلى مستوى 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و 13 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع، في بنك cib.