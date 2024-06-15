سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 15 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، إذ سجل 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيها للشراء، و13.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في بنك cib.