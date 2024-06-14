إحدى أوائل الثانوية العامة: كنت بحل 5 امتحانات للمادة الواحدة يوميا 

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أوائل الثانوية العامة في آخر دفعتين.

وكشفت الطالبة أميرة خالد صلاح، الحاصلة على المركز الثالث فى الثانوية العامة عام 2023، عن كواليس تجربتها، وكيف كانت تستعد للامتحانات.

وأوضحت «أميرة»: أنها «التحقت بكلية الطب، وأثناء دراستها فى الثانوية العامة، كانت تحل 5 امتحانات للمادة الواحدة، وفي أيام الامتحانات كانت تستيقظ مبكرًا في الساعة الثامنة صباحًا، للبدء فى حل الأسئلة، كما كانت تحل أسئلة السنوات الماضية، قبل أن تتجه للنوم».

ووجهت نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلًة: «أفضل شيء قبل الامتحان، محاولة أخذ النقاط المهمة في المادة، وليس المذاكرة من الجلدة للجلدة، وفي يوم الامتحان صباحا، كنت ببعد عن التوتر، كما أن فكرة ضياع الامتحان من رأسي أفكار وهمية»

وتابعت: «يجب ألا نراجع الإجابة من المعلم بعد الامتحان، كي لا يؤثر ذلك على المادة التالية، الأقدار مكتوبة والطالب يعمل اللى عليه، بلاش مقارنة الأهل لأبنائهم بالأصدقاء، حتى لا يصاب الطالب بالإحباط، ويجب تخصيص نصف ساعة للبابل شيت، وعدم الخروج من اللجنة حتى آخر وقت، والمراجعة عدة مرات».