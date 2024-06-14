طريقة سلخ الخروف تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.. اتبع هذه الخطوات

أجواء سعيدة يعيشها المسلمون في جميع أنحاء العالم؛ تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك 2024، والذي يعد ذبح الأضحية من أهم شعائر الاحتفال به، ومن ضمن خطوات ذبح الأضحية وتوزيعها هي السلخ، وهي مهمة صعبة بالنسبة للبعض؛ فنستعرض في السطور التالية طريقة سلخ الخروف من خلال توضيح الخطوات بشكل مبسط.

طريقة سلخ الخروف

وفي إطار توضيح طريقة سلخ الخروف فإنه يمكن الإشارة إلى أن سلخ الخروف يحتاج إلى توفير مجموعة من الأدوات اللازمة، حسب توضيح الشيف الشربيني، مقدم برنامج «الشيف» على قناة «سي بي سي»، وهي:

أدوات سلخ الخروف

سكين حادة مخصصة للذبح والسلخ.

خرطوم ماء.

حبل أو سكين لربط أرجل الخروف.

وعاء كبير لجمع الدم.

ملح خشن.

خطوات سلخ الخروف

وبعد توفير الأدوات السابقة فإن طريقة سلخ الخروف تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

1- التنظيف:

بعد التأكد من موت الخروف تمامًا، يتم غسل جسمه بالماء لإزالة أي أوساخ أو دم متبقٍ.

2- التعليق:

يُعلق الخروف من إحدى رجليه الخلفيتين باستخدام حبل أو خطاف قوي، مع الحرص على أن يكون الرأس متدليًا إلى الأسفل.

3- الشق الأولي:

باستخدام السكين الحادة، يتم إجراء شق طولي في منتصف بطن الخروف، بدءًا من منطقة العنق وصولًا إلى منطقة الشرج.

4- الإمساك بالجلد:

يتم الإمساك بحواف الجلد من منطقة الشق، وشده بعناية نحو الرأس والرجلين، مع استخدام الأصابع لفصله عن اللحم.

5- إزالة الجلد عن الرأس:

يتم إزالة الجلد عن الرأس بدءًا من الأذنين وصولًا إلى الرقبة، مع الحرص على عدم قطع الأذنين أو الأنف.

6- إزالة الجلد عن الأطراف:

يتم إزالة الجلد عن الأرجل باستخدام السكين، بدءًا من منطقة الكفوف أو الحوافر وصولًا إلى أعلى الساقين.

7- التشطيب:

بعد إزالة الجلد بالكامل، يتم غسل اللحم مرة أخرى بالماء للتأكد من نظافته.

نصائح عند سلخ الخروف

وهناك مجموعة من النصائح التي يجب الانتباه لها في أثناء سلخ الخروف، منها: