مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى 2024.. أسعار التذاكر

يفضل كثيرون الاستمتاع بالأعياد في الحدائق العامة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لذا نستعرض مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى 2024 وأسعار التذاكر، والتي تختلف من مكان لأخر.

مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى 2024

ومع اقتراب أيام عيد الأضحى 2024، وفي ظل حصول المواطنين على 9 أيام إجازة عيد الأضحى، نستعرض مواعيد عمل الحدائق العامة خلال أيام العيد 2024، وأسعار التذاكر، والتي تأتي على النحو التالي:

مواعيد عمل حديقة الأسماك

يمكن دخول حديقة الأسماك من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا طوال إجازة العيد، والتذاكر بقيمة 10 جنيهات للمصريين، و30 جنيهًا لغير المصريين.

مواعيد عمل حديقة الأزهر

من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا؛ سعر التذكرة 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال.

مواعيد عمل الحديقة الدولية

تعمل الحديقة الدولية بمدينة نصر من 9 صباحا وحتى 10 ليلًا، وسعر تذكرة الدخول للحديقة الدولية بـ15 جنيها.

مواعيد عمل حديقة الأسرة

- مواعيد عمل حديقة الأسرة بمدينة نصر من 9 صباحًا وحتى 10 ليلًا، وسعر التذكرة 60 جنيها.

مواعيد عمل الحديقة اليابانية

تعمل الحديقة اليابانية بحلوان، من 9 صباحا إلى 11 مساء، وسعر التذكرة 10 جنيهات، والأطفال مجانا.

مواعيد عمل حديقة الحرية

تعمل حديقة الحرية بالزمالك من 9 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

مواعيد عمل الحدائق خارج القاهرة والجيزة

- حديقة تحيا مصر في مدينة شبين الكوم، تعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- حديقة الطفل في مدينة شبين الكوم، تعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

- حديقة جيهان السادات بمدينة تلا، تعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- حديقة الطفل في بركة السبع، تعمل من الساعة 9 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- حديقة 30 يونيو في الباجور، وحديقة تحيا مصر في مدينة منوف، حديقة المدينة في الشهداء، ودخولهم بالمجان على مدار اليوم.