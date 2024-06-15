طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم

لحمة الرأس من الاكلات المفضلة لدى المصريين في عيد الأضحى المبارك، حيث تحرص ربات البيوت على تحضيرها بوصفات مختلفة من أجل الحصول على مذاق لذيذ مثل الجاهز، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل لحمة الراس مثل المطاعم.

طريقة عمل لحمة الرأس

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير لحمة الرأس في عيد الأضحى مثل المطاعم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة والتي جاءت كالتالي:

المقادير

لحمة رأس

كمون

ثوم

زعتر

كزبرة

زيت

ملح

فلفل أسود

بقدونس للتزيين

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع لحمة الرأس في ماء على النار حتى يتم تسويتها.

ثم نضع في الزيت على النار.

يضاف عليه لحمة الرأس ويوضع الثوم والكمون والكزبرة والزعتر والملح والفلفل حتى يتم تحميرها.

يزين الطبق بالبقدونس.

طريقة عمل لحمة الرأس

لحمة رأس مسلوقة

حلويات المدبح

كرفس

بصل

ثوم

ورق لورا

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

كرات

ملح وفلفل

بهارات

بسلة

جزر

بطاطس

كمون

جوزة الطيب

حبهان

أرز للتقديم

طريقة تحضير طاجن لحمة رأس وحلويات المدبح: