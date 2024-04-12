سر في خلطة الـ7 البهارات.. مكونات موجودة بكل منزل

التوابل هي العنصر الأساسي الذي يضفي طعمًا مميزًا، لأنها المكون ثابت وتتبيلة اللحوم والدجاج، ولا يخلو أي مطبخ من خلطة الـ7 بهارات فترغب الكثير من السيدات في معرفة سر الخلطة، حتى تتمكن من عملها في المنزل بكل سهولة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة عمل السبع بهارات على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات ومقادير وصفة السبع بهارات

كوب كبابة صيني.

ربع كوب قرنفل.

نصف كوب فلفل أسود.

ربع كوب جنزبيل.

ربع كوب قرفة.

حبهان.

جوزة الطيب.

إليك عمل خلطة الـ7 بهارات

- الخطوة الأولى: لتحضير خلطة البهارات السبع في المنزل بـ7 أنواع من التوابل يمكن إضافة عنصر أو إزالة عنصر على حسب المتوفر لدى كل سيدة في المنزل، ويجب أن تتأكد من شراء التوابل من أماكن مخصصة، وذلك لأن جودة ونوع التوابل يؤثر على الطعم ويتم طحنها بالمنزل.

- الخطوة الثانية: قومي بتحميص كل نوع بمفرده في طاسة نظيفة على نار هادئة ويتم إغلاق النار، بعد أن تتصاعد الرائحة.

- الخطوة الثالثة: اتركي التوابل حتى تبرد وابدأي في الطحن وذلك حتي لا تفقد نكهتها وقيمتها الغذائية، الآن قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس، وضعي التوابل في برطمان محكم الغلق في مكان جاف ويمكنك استخدامها بشكل معتدل في الأطباق الرئيسية.