469 ساحة.. أماكن صلاة عيد الأضحى في المنوفية «صور»

أعلنت مديرية أوقاف محافظة المنوفية، أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنوفية لعام 1445، موزعة على معظم مدن وقرى المحافظة بجانب المساجد، وذلك لاستقبال المصلين لأداء فريضة صلاة عيد الأضحى غدا الأحد في تمام الساعة 6:12 صباحا.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنوفية

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ «الوطن»، أن عدد أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنوفية بلغ 469 ساحة على مستوى المدن والقرى، مشيرا أنه أعطى تعليمات لمديري الإدارات بمتابعة تجهيز واستعداد الساحات على مدار الساعات القليلة المقبلة لاستقبال المواطنين في الساحات على أكمل وجه.

ويعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في المنوفية من خلال الصور التالية: