إيرادات ولاد رزق 3 القاضية تتخطى 8 ملايين جنيه لليوم الثاني على التوالي

يواصل فيلم ولاد رزق 3 القاضية، اكتساح الإيرادات في شباك التذاكر، منذ طرحه قبل ثلاثة أيام في دور العرض السينمائية، ضمن قائمة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات ولاد رزق 3 القاضية تتخطى 8 ملايين جنيه

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية يواصل تقدمه في المركز الأول، إذ نجح لليوم الثاني على التوالي، في تخطي الـ8 ملايين جنيه، أمس الجمعة ثالث أيام عرضه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي وأحمد الرفاعي وأسماء جلال ونسرين أمين وسيد رجب ومحمد لطفي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبد العزيز وإياد نصار ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.