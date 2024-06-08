أضرار تناول الفاكهة والخضروات المتعفنة جزئيا.. قد تسبب الإصابة بالسرطان

في ظل السعي للحفاظ على الموارد الغذائية وتقليل نسبة الهدر، عادًة ما تتورط الأمهات في استخدام النصف السليم من الفواكه أو الخضراوات، والتخلص من الجزء الفاسد، معتقدة أنها بهذا التصرف تراعي أسرتها ولا تطعمهم ما هو فاسد، وفي حقيقة الأمرإن هذه الممارسة تحمل في طياتها مخاطر صحية كبيرة.

وفي هذا السياق ووفقًا لما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات لـ«الوطن»، نوضح الخطر الكامن وراء استعمال الفاكهة والخضراوات المتعفنة بشكل جزئي.

مخاطر الأطعمة التالفة جزئيًا

بحسب «غادة » يلجأ الناس عند تلف جزء من الخضراوات أو الفاكهة إلى التخلص من الجزء الفاسد واستعمال الجزء السليم، وهذه عادة شديدة الخطورة؛ إذ ينتشر العفن بجميع خلايا الثمرة، سواء كان مرئي أو غير مرئي، ومن الأمراض التي تتسبب فيها ما يلي :

الأمراض السرطانية

نتيجة الفطريات التي تتكاثر بداخل الثمرة، ينشأ نوع من السموم يسمى «mycotoxins»، التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير، وبالتالي يصبح الجسم عرضة للإصابة بكل الأمراض، وخاصًة الأمراض السرطانية.

التسمم

يشير تلف جزء من الفاكهة إلى أن الثمرة أصبحت بيئة خصبة لنمو البكتيريا الضارة، ما يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، مثل التسمم الغذائي، أو القيء، أو الإسهال الشديد، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

نصائح لتعزيز جهاز المناعة

تنصح استشاري التغذية العلاجية ببعض الإرشادات للحماية من الأمراض السرطانية، أو أي أمراض معدية، كما تعمل على تعزيز المناعة، والتخلص من الأمراض النفسية مع الاستمرار، وهي كالتالي: