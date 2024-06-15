وظائف من الشباب والرياضة في مجال المبيعات برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وجود وظائف خالية بمجال المبيعات، بمرتبات مجزية للراغبين في الحصول على فرصة عمل.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذا تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة كبرى تعمل في مجال البيع بمدينة نصر شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مسؤول مشتريات، حاصل على مؤهل عال.

2- مقدم محتوى، حاصل على مؤهل متوسط أو عال.

3- مترجم صيني، حاصل على مؤهل عال.

الشروط المطلوبة

وأوضحت مبادرة توظيف مصر الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم لديه خبرة من سنة لـ 3 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 37 سنة.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسط.

المميزات والحقوق

كما أوضحت المبادرة عبر صفحتها الرسمية، أن المقبولين في الوظائف يحصلون على الحقوق والمميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- عدد ساعات: العمل 9 ساعات.

- إجازة أسبوعيا.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف عن طريق ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/kVpU1C5rHS