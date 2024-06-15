22 إجراء مهما من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل

استعدت مختلف الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مختلف محافظات الجمهورية، بمتابعة عمليات توفير وضخ اللحوم وفتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، إلى جانب ضخ السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

تضمنت الاستعدادات وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، حرصًا على توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة وبأسعار مخفضة.

وزارة التنمية المحلية

- التصدي لمخالفات البناء وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

- رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمرافق ومديريات الخدمات.

- فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

- التصدي لأي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون.

- رصد التعديات على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء.

- متابعة مواقف السيارات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين.

- جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك.

- تكثيف حملات النظافة للشوارع والميادين والحدائق. والمتنزهات.

- استمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية.

وزارة التضامن الاجتماعي

- توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

- عمل غرفة عمليات وإدارة أزمات على مدار 24 ساعة.

- المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري.

- تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات.

وزارة الزراعة

- تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.

- متابعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والذرة في ظل الموجة الحارة.

- تكثيف التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجازر.

- إلغاء جميع الإجازات للأطباء والبيطريين والعاملين بالمجازر.

وزارة التموين

- ضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ 20%.

- ضخ 30 ألف رأس كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المنافذ التابعة.

- ضخ 150 طن يومي من اللحوم الطازجة بــ 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة.