المراجعة النهائية والأسئلة المتوقعة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الماضي، بالمواد غير المُضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموعة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، وتحديدا يوم السبت 22 يونيو الجاري، بامتحان اللغة العربية، وبدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد من خلال الاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة، ومُراجعة المواد الدراسية، لمعرفة الأسئلة المتوقعة في مُختلف المواد.

المراجعة النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لامتحان اللغة العربية

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير أهم تريكات القراءة المُتحررة للصف الثالث الثانوي التي يقع فيها الكثير من الطلاب.

وأشار محمود الشريف أستاذ اللغة العربية ، في حديثه لـ«الوطن»، إلى وجود بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الطلبة في القراءة المتحررة، ويجب على طالب الثانوية العامة الاطلاع عليها حتى لا يقع في الخطأ، ويضمن الحصول على الدرجة النهائية في تلك المادة، كالتالي:

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، مُشيرة إلى عدم استخدام قلم «الكوريكتور» في مسح الإجابة، وإذا رغب الطالب في تصحيح إجابته، يضع علامة «إكس» فقط على الإجابة الخاطئة.