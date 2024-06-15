خبيرة اقتصادية: طرح اللحوم بكثرة في الأسواق خلال العيد يؤدي إلى عدم المغالاة

قالت حنان رمسيس خبيرة اقتصادية، إن الدولة المصرية تدعم المواطن المصري في كل المناسبات، فقد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تراقب الدولة الأسواق وتفتح الشوادر التي تبيع اللحوم بأسعار مناسبة.

وأضاف «رمسيس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «ستستمر حركة البيع في عيد الأضحى، كما أن الأفران ستكون مفتوحة وسيتم تأمين كل السلع الغذائية التي تحتاج الأسرة المصرية إليها».

وأكدت: «عندما تتاح السلع بكثرة، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ضبط العرض والطلب، وبالتالي لا تختلف الأسعار اختلافا كبيرا ولا تحدث المغالاة في الأسعار».

وأشارت إلى الدولة تحاول بكل الإمكان تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، كما سيتم تأمين الحدائق والشواطئ حتى يقضي المواطنون عيدا سعيدا خاليا من المشكلات، وعلى المواطنين الالتزام بعدم الذبح في الشوارع، كما ان الدولة توفر المواد البترولية بكثرة في محطات تموين الوقود حتى نقضي عيدا سعيدا مباركا.