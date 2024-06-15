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ما صحة حديث إن الله يباهي بأهل عرفات؟.. «الإفتاء» توضح

كتب:

مريم شريف
11:33 ص | السبت 15 يونيو 2024
حديث إن الله يباهي بأهل عرفات

حديث إن الله يباهي بأهل عرفات

مع حلول اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق يوم عرفة نشرت دار الإفتاء المصرية حديث «إن الله يباهي بأهل عرفات» الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقف الكلُّ فقيرٌ، متضرعٌ، متجرِّدٌ مِن زُخرف الدنيا، مقبلٌ على طلب الرحمة والمغفرة من الله عَزَّ وجل.

حديث إن الله يباهي بأهل عرفات

وحول صحة حديث إن الله يباهي بأهل عرفات أوضحت الإفتاء أنه صحيح حيث ورد عن عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن سبب المباهاة كما جاء في حديث إن الله يباهى بأهل عرفات هو أن الكلُّ فقيرٌ، متضرعٌ، متجرِّدٌ مِن زُخرف الدنيا، مقبلٌ على طلب الرحمة والمغفرة من الله عَزَّ وجل، وجميعُهم محلُّ نظره سبحانه وتعالى، ووقوفهم بأرض عرفة سببٌ لمباهاة الله سبحانه وتعالى الملائكةَ بهم، وعِتْقِه لهم مِن النار.

شرح  حديث إن الله يباهي بأهل عرفات

وجاء في شرح حديث إن الله يباهي بأهل عرفات أن أهل عرفات هم الحجاج الذين يقفون بجبل عرفة اليوم الموافق التاسع من ذي الحجة حيث يعد الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج ولا يصح حج من لم يقف به ويُظهِرُ فَضْلَهُم للمَلائِكَةِ ويُريهِم حُسْنَ عَملِهِم، ويُثني عَليهم عِندَهُم.

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