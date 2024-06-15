11 معلومة عن خطيب عرفات ماهر المعيقلي.. من أروع الأصوات وعمره 55 عاما

ألقى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خطبة وقفة عرفات الكبرى بمسجد نمرة بمكة المكرمة، بحضور أكثر من مليوني حاج في جبل عرفات، وتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها.

معلومات عن خطيب عرفات الشيخ ماهر المعيقلي

«الوطن» تبرز لكم أبرز المعلومات عن خطيب عرفات حسبما ذكر موقع «الحرمين» كما يلي:

1- اسمه ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي ويبلغ من العمر 55 عامًا.

2- حفظ القرآن الكريم ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات.

3- انتقل للعمل بمكة المكرمة معلماَ ثم أصبح مرشداَ طلابياَ في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة.

4- حاصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة قسم الفقه بجامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراه في التفسير، كما نال درجة الدكتوراة في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

5- يعمل أستاذًا مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

6- تولى إمامة وخطبة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 هـ و1427 هـ.

7- تولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428 هـ.

8- عُين إماما رسمياً للمسجد الحرام في عام 1428 حتى الآن.

9- يعتبر من أشهر القراء في العالم الإسلامي، ومن أصحاب أروع الأصوات القرآنية حول العالم.

10- خطب خطبة وقفة عرفات لأول مرة في حج عام 1445 هجرية.

11- ذكرت مواقع سعودية أن والده تزوج من باكستانية واعترضت عليه قبيلته، ولكنها أنجبت ذرية كلهم من حفظة القرآن وأشهرهم ماهر المعيقلي الذي أصبح إمام الحرم.