«السياحة»: تصعيد أكثر من 25 ألف حاج إلى عرفات 

أعلنت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، نجاح تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات أمس الجمعة، موضحة أنّ أكثر من 25 ألف حاج، يتواجدون اليوم على صعيد عرفات، وجرى تصعيد 7 من ذوي الحالات المرضية إلى مشعر منى عبر سيارات إسعاف مجهزة.

استعدادت نقل الحجاج من عرفات إلى المزلفة

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المُقلة للحجاج وعددها أكثر من 600 أتوبيس فور غروب شمس اليوم، للاتجاه من عرفات إلى المزدلفة وذلك حرصًا على تجنب الزحام والتكدسات.

لجان بعثة الحج السياحي

وأضافت أنّ لجان بعثة الحج السياحي وُزعت على المخيمات الـ9 التي يقيم بها حجاج السياحة بعرفات، وذلك لمتابعة تقديم الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنطقة المشاعر المقدسة، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجههم، وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقدم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشارت إلى أنّ أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، يتابع على مدار الساعة أحوال حجاج السياحة، وعمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات، لافتة إلى أنّ وزير السياحة أكد ضرورة توفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن.