تحذيرات من «الصحة السعودية» لضيوف الرحمن.. الحرارة 46 في عرفات ومزدلفة

حذرت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام من ارتفاع الحرارة بالمشاعر المقدسة، موضحة أن موسم الحج لعام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، وهو أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج، محذرة من أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة تصل إلى 46 درجة

أوضح المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة ستصل إلى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر عرفات العظمى 47 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مزدلفة العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

تحذيرات وتنبيهات عاجلة من الصحة السعودية

وحذّرت وزارة الصحة السعودية، ضيوف الرحمن من التعرض لأشعة الشمس، في مشعر عرفات، اليوم، خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، مؤكدة على ضيوف الرحمن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت الصحة السعودية الحجاج باستخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، كما نصحت بشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وشددت على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس.