الذهب يخسر 182 جنيها في 60 يوما.. ماذا يحدث بسوق المعدن الأصفر؟

شهدت أسعار الذهب على مدار الشهرين الماضيين، تراجعاً في سعر مختلف الأعيرة، بلغت نحو 182 جنيهاً للجرام الواحد، سواء على مستوى عيار الـ21 الأكثر شراءً في مصر، أو الـ24 للراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، ما الذي حدث في سوق المعدن الأصفر على مدار 60 يوماً، وفقاً للمعلن من جانب شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الأعيرة المختلفة إما لشرائها للزينة أو للاستثمار بها على المدى الطويل.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضاً على مدار 60 يوماً بقيمة 182 جنيهاً، إذ يسجل اليوم السبت 3589 للشراء، «دون إضافة المصنعية والضريبة»، بعدما كان مسجلاً 3771 جنيهاً للشراء منتصف أبريل الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضاً على مدار 60 يوماً بقيمة 160 جنيهاً، إذ سجل اليوم السبت 3140 للشراء، «دون إضافة المصنعية والضريبة»، بعدما كان مسجلاً 3300 جنيهاً للشراء منتصف أبريل الماضي، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر ومحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضاً على مدار 60 يوماً بقيمة 137 جنيهاً، إذ سجل اليوم السبت 2691 للشراء، «دون إضافة المصنعية والضريبة»، بعدما كان مسجلاً 2828 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب خلال 60 يوماً بقيمة 1280 جنيهاً، حيث سجل اليوم السبت 25120 جنيهاً للشراء، «دون إضافة المصنعية والضريبة»، بعدما كان مسجلاً 26400 جنيهاً للشراء.