«حدائق أكتوبر»: تنفيذ أكبر مشروع لمرفق المياه بـتكلفة تتجاوز مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى علي، تنفيذ أحد أهم المشروعات الخاصة بمرفق المياه في المدينة التي شملت الخزانات الأرضية بجوار مشروع الإسكان الاجتماعي 607 عمارة وابني بيتك 7، والذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار وخمسين مليون جنيه، وتقوم بتنفيذه شركة الإسكندرية للإنشاءات.

تفاصيل مشروع مرفق المياه في 6 أكتوبر

ومن جهته أكد المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن المشروع مرفق المياه يقوم بتوفير المياه بالكميات والضغوط الكافية ليستفيد منه المشروعات السكنية التي تضم مناطق ابني بيتك 7 وابني بيتك 5 ومشروع الإسكان الاجتماعي 262 عمارة ومشروع الإسكان الاجتماعي 607 عمارة ومنطقة الداون تاون وسكن مصر على طريق الواحات.

وكشف معاون رئيس الجهاز، أن المشروع يشمل خط ناقل قطر 1600 مم ومجموعة خزانات وأرضية متكاملة.

وفي سياق متصل، أكد معاون رئيس الجهاز أنه هناك أعمال الصيانة الدورية للزراعة بميدان كمبوند بداية ومشروع 266 عمارة إسكان اجتماعي، ومنطقة جاردينيا أ «المحصورة سابقا»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بجميع مناطق ومشروعات المدينة، مطالبا بإرسال أي شكاوى أو اقتراحات على الرقم الموحد 15100 على مدار اليوم.

وتابع أن أي تلف في الأشجار أو الزراعة في حدائق المدينة هي مسؤولية مقاول الزراعة وفي عهدته وبالمتر أو بالعدد على حسب البند يقوم بالإصلاح وإعادة الشيء إلى طبيعته وأي تلف هيتم رد الشيء لأصله.

تغذية 85% من المسطحات الخضراء بالمدينة

وقال معاون رئيس الجهاز إن هناك مجموعة من الخطوات أهمها إن حالياً تم تغذية 85% من المسطحات الخضراء في المدينة بمياه معالجة ثلاثيا بدلا من استخدام مياه شرب نظيفة، بالإضافة إلى عمل دوريات من فرق الصيانة لمنع أي إهدار مياه بخلاف الصيانة الدورية لشبكات الري والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 2.5 مليون متر مربع.